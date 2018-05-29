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Главная » Страна » Штайнмайер: Северный поток 2 не угрожает Украине
Штайнмайер: Северный поток 2 не угрожает Украине
Франк-Вальтер Штайнмайер / Фото: Getty Images

Штайнмайер: Северный поток 2 не угрожает Украине

Германский лидер пытается смягчить горькую пилюлю

29.05.18 207
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Президент Германии Вальтер Штайнмайер назвал безосновательными опасения Украины относительно прекращения транзита газа по ее территории после строительства Северного потока-2. Об этом он сообщил на пресс конференции с Президентом Украины Петром Порошенко.

"Обеспокоенность со стороны Украины, что она перестанет быть транзитером в будущем, я думаю, это безосновательные переживания", – заявил немецкий лидер. Штайнмайер отметил, что Германия прилагает усилия для обеспечения транзита природного газа через Украину, и для этого ведутся переговоры.

«Они проходят не только между Германией и Украиной, но также и с Европейским Союзом, и, я надеюсь, что эти переговоры дадут результаты в ближайшем будущем», – отметил он.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что запуск Северного потока-2 поставит Украину в уязвимое политическое положение.

Компания "Газпром" намерена начать строительство второй ветки газопровода в 2018 году и завершить его к концу 2019 года. Протяженность "Северного потока-2" с пропускной способностью 55 млрд кубометров газа в год должна составить 1220 км, он будет соединять российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

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