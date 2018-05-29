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Главная » Страна » Задержанного за погром на "Дарынке" в Киеве экс-бойца "Азова" отпустини на поруки нардепа

Задержанного за погром на "Дарынке" в Киеве экс-бойца "Азова" отпустини на поруки нардепа

Задержанного за погром на "Дарынке" в Киеве экс-бойца "Азова" отпустини на поруки нардепа
Фото: Цензор.НЕТ

Еще один народный депутат вступился за второго задержанного

29.05.18 26
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Бывшего бойца "Азова" Павла Мороза, которого задержали после погромов на "Дарынке" в Киеве, Деснянский районный суд отпустил на поруки народного депутата Андрея Белецкого. 

Об этом сообщает Громадське.

Кроме того, нардеп Борислав Береза взял на поруки еще одного участника потасовки Романа Шевченко.

Прокуратура настаивала на домашнем аресте, но суд принял решение отпустить задержанных. 

Напомним, 25 мая в Киеве на рынке возле станции метро Лесная владелец киоска во время конфликта ударил в лицо военного пенсионера и сломал ему нос. Полиция задержала подозреваемого.

Видео нападения выложила в Facebook дочь потерпевшего. Она и описала в соцсети весь конфликт. На следующий день представители праворадикальных организаций разгромили киоски, работник одного из которых избил пенсионера.

В столкновениях пострадали трое правоохранителей. 34 человека доставили в полицию.

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