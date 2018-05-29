В украинских школах будут установлены специальные двери со свободным открыванием изнутри для быстрой и беспрепятственной эвакуации детей в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе в Facebook.

Соответствующая норма содержится в новых ГСН В.2.2-3:2018 "Здания и сооружения. Учебные заведения" и распространяется на проектирование новых и реконструкцию существующих зданий школьных учебных заведений.

"Безопасность наших детей - то, чем нельзя пренебрегать. Мы пересмотрели противопожарные требования, которые содержались в старых ГСН относительно школ, усовершенствовали и дополнили их. В частности, казалось бы незначительное, но такое важное изменение - теперь в школах будут обязательно устанавливаться специальные двери эвакуационных выходов со свободным и легким открыванием изнутри без ключа для того, чтобы дети могли быстро и беспрепятственно покинуть помещение в случае чрезвычайной ситуации. Это крайне важно", - написал замминистра.

Обновленные ГСН "Здания и сооружения. Учебные заведения" уже утверждены и будут опубликованы в ближайшее время.

Фото: facebook.com/lev.partskhaladz

Напомним, в министерстве образования и науки рекомендовали всем учебным заведениям усилить охрану и меры безопасности в связи со случаями отравлений газообразными веществами.