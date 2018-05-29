НАТО предъявляет документы. Украина получила еще один позитивный сигнал со стороны Североатлантического альянса

28 мая Парламентская ассамблея НАТО закрепила в итоговой декларации поддержку действиям Украины и Грузии по дальнейшей интеграции в альянс. Фокус попытался разобраться, какие последствия влечет за собой принятие документа

"Продолжать оказывать сильную политическую и практическую поддержку Грузии в процессе интеграции с НАТО и продвижения дальнейшего политического аспекта процесса членства Грузии в НАТО. Помочь Боснии и Герцеговине в создании условий для активизации ее первого Плана действий по членству без дальнейших проволочек. Подтвердить поддержку стремления Украины к членству", — говорится в тексте документа обнародованного на официальном сайте ПА НАТО.

Кроме того, декларация отмечает необходимость противостоять и противодействовать политике Российской Федерации, которая всячески пытается дестабилизировать ситуацию в странах-союзниках и соседях членов Североатлантического альянса.

Напомним, ПА НАТО является межпарламентским консультационным органом, решения которого являются рекомендательными для национальных правительств и парламентов стран-членов альянса. В июле 2018 года в Брюсселе должен состояться саммит государств-членов НАТО. Мероприятие такого уровня проводится раз в два года, но, по мнению экспертов, опрошенных Фокусом, каких-либо существенных подвижек в отношении Украины ожидать не стоит.

Очередной сигнал

Старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Андрей Каракуц утверждает, что решение ПА НАТО следует рассматривать в контексте подготовки повестки дня предстоящего саммита. Украине крайне важно отдавать себе отчет, на каком этапе отношений с альянсом она находится, прежде чем артикулировать свои ожидания.

"Это позитивный сигнал для нас. Несколько лет назад генеральный секретарь НАТО Столтенберг даже не упоминал об интеграции Украины в блок. В 2016 году на саммите в Варшаве мы получили свои преференции, в начале этого года мы получили статус страны-аспиранта. Возможно, будут какие-то заявления в этом году в Брюсселе, но шансы изменить свой статус минимальны. Мы обязались до 2020 года реформировать вооруженные силы, выполняем Стратегический оборонный бюллетень, который приняли в 2016 году", — перечисляет Каракуц достижения Украины последних двух лет.

"Это позитивный сигнал для нас. Несколько лет назад генеральный секретарь НАТО Столтенберг даже не упоминал об интеграции Украины в блок"

Напомним, в соответствии с новой Военной доктриной, принятой Советом национальной безопасности и обороны в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

Несмотря на стремления Украины интегрироваться в НАТО, до сих пор Киев не подал официальной заявки, способной запустить процесс присоединения к альянсу. В 2008 году президент Виктор Ющенко, председатель Верховной Рады Арсений Яценюк и премьер-министр Юлия Тимошенко подписали официальное заявление о возможности присоединения Украины к Плану действий по членству. На проходившем в Бухаресте саммите НАТО Украина получила отказ в предоставлении ПДЧ, хотя на словах была выражена полная поддержка стремлению украинцев к структурным реформам. В 2009 году была подписана Декларация о дополнении Хартии об особом партнерстве между Украиной и Организацией Североатлантического договора. Декларация формализовала ведущую роль комиссии Украина — НАТО в процессе углубления реформ, которые будут реализовываться в рамках выполнения Годичной национальной программы.

Ликвидация отставания

Десять лет назад на Бухарестском саммите получила отказ и Грузия, но в 2011 году она получила статус "страны-аспиранта НАТО". Уже в 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.

Бывший заместитель военного представителя миссии Украины при НАТО (2004–2007 гг.) Александр Полищук говорит Фокусу, что за это время Грузия, в отличие от Украины, добилась значительного прогресса, поэтому на Брюссельском саммите Тбилиси может ожидать положительных решений.

"Грузия активно сотрудничает с НАТО с 2004 года, а мы с 1997–го, но разница в процессе реформирования и изменений большая. Сейчас не понятен статус проведения комиссии Украина-НАТО, которую блокирует Венгрия. Думаю, что президент Петр Порошенко будет принимать участие в саммите НАТО в июле этого года. Но только как представитель страны-участника тренировочной миссии НАТО в Афганистане", — делится с Фокусом своими наблюдениями Полищук.

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что Грузия и Украина являются ключевыми государствами для НАТО. Украина выступает буферным государством между альянсом и Российской Федерацией, а Грузия, после обретения членства, дает возможность в будущем разместить на своей территории военные базы.

"С Грузией ситуация другая, они выполнили все обязательства, поэтому в Брюсселе стоит ожидать решений"

"Я думаю, что Украину будут постоянно поощрять и мотивировать, но альянс заинтересован в нас как в союзнике, внеблоковом партнере. Мы уже переходим на стандарты НАТО в армии, это означает, что мы становимся все дальше от России, и блок это поддерживает. С Грузией ситуация другая, они выполнили все обязательства, думаю, в Брюсселе стоит ожидать решений. Еще интересный факт: скоро открывается Трансанатолийский газопровод из Азербайджана через Турцию в Европу. Одним из акционеров проекта является British Petroleum. Ведь кому-то этот поток нужно будет охранять", — рассказывает Фокусу Жданов.

Отметим, что премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил надежду, что его страна сможет стать полноправным членом НАТО уже в 2021 году.

В свою очередь Полищук считает, что Украина должна пройти долгий путь трансформации не только армии, но и экономики, правовой политики и правосудия.

"В Годичных национальных программах прописывают планы реформ. Но политикам нужно говорить об общих демократических ценностях, делать конкретные предложения", — говорит он.

На XI Киевском форуме по безопасности в апреле 2018 года президент Петр Порошенко заявил, что будет настаивать на программе усиленных возможностей для Украины и предоставления Плана действий по членству.

Отметим, что 28 мая глава постоянной делегации Украины при ПА НАТО Ирина Фриз на своей странице в Facebook напомнила, что в 2020 году в Киеве пройдет весенняя сессия ассамблеи.