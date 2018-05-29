Результаты досудебного расследования подтверждают, что 28 мая в поселке Зализное около Торецка 15-летняя школьница погибла в результате обстрела боевиков. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Следствие получило убедительные доказательства, подтверждающие вину боевиков.

Так, место происшествия представляет собой частное домовладение, которое находится на окраине Зализного на расстоянии около 1 км от ближайших позиций ВСУ и начала "серой зоны" и на расстоянии около 3,29 км от передовых позиций ВСУ в районе терриконов. Ближайшие позиции боевиков "ДНР" расположены на терриконах на расстоянии 3,6 км от места происшествия и на терриконе шахты "Гагарина" около Горловки на расстоянии 3,4 км от места происшествия.

Согласно протоколу осмотра места происшествия, воронка диаметром 170 см и глубиной 50 см могла образоваться в результате разрыва снаряда 120 калибра, который мог быть выпущен из соответствующего миномета различных модификаций, дальность стрельбы которых составляет 7-9 км. Минимальная дальность стрельбы составляет 460 м.

Допрошенные в ходе досудебного расследования соседи и родные погибшей показали, что звука выстрела не слышали, что свидетельствует о том, что выстрел был совершен со значительного расстояния.

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Кроме того, согласно протоколу осмотра места происшествия, воронка от взрыва имеет эллипсоидную форму и вытянута в направлении полета снаряда. Эллипс воронки направлен на западно-северо-западное направление, что свидетельствует о том, что выстрел был совершен с территории, прилегающей к шахте "Гагарина", подконтрольной боевикам.

Напомним, 28 мая в результате обстрела боевиками поселка Зализное около Торецка погибла 15-летняя девочка. Три дня назад она отметила свой День рождения.