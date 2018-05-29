В селе Доманевка Николаевской области 12-летняя девочка получила телесные повреждения в результате падения стены игрушечного домика, которую она строила из шлакоблоков вместе со своим младшим братом. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.
"По прибытию на место происшествия, выяснилось, что накануне девочка вместе со своим младшим братом выкопали яму глубиной 0,5 м, в которой начали строить игрушечный дом из шлакоблоков. Однако в какой-то момент каменное сооружение упало на девочку, в результате чего она получила травмы", - говорится в сообщении.
Девочку госпитализировали в местную больницу.
Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).
Напомним, 13 мая в Доброполье Донецкой области на группу детей упала честь бетонного козырька над входом в подъезд. От полученных травм скончалась 8-летняя девочка. Также пострадали еще три ребенка.