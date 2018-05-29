Кабмин определился со списком для большой приватизации

В него не вошли три утвержденных ранее объекта

Кабмин опубликовал распоряжение об объектах большой приватизации госсобственности в 2018 году. В перечень вошли 23 объекта.

Об этом сообщает пресс-службоа КМУ.

В списке пять облэнерго (Тернопольоблэнерго, Запорожьеоблэнерго, Харьковоблэнерго, Николаевоблэнерго, Хмельницкоблэнерго) и четыре теплогенерирующих предприятия (Херсонская ТЭЦ, Днепровская ТЭЦ, Криворожская теплоцентраль, Северодонецкая теплоэлектроцентраль). А также компания Центрэнерго, с которой, вероятнее всего, приватизация и начнется.

В перечень попали также Объединенная горно-химическая компания, угольная компания Краснолиманская, Турбоатом, Азовмаш, завод Электротяжмаш, Днепровский электровозостроительный завод, Одесский припортовый завод, Сумыхимпром, Запорожский титано-магниевый комбинат, Президент-Отель, ОАО Ориана, ЧАО Индар, Украгролизинг.

А вот Завод алюминиевой фольги, Аграрный фонд и Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины в окончательный список не вошли.

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Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что государство сохранит 51% акций ОАО "Турбоатома" в собственности при его приватизации.