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Фото Швейцарские ученые обнаружили галактики, в которых может не быть звезд

<span class="label red">Фото</span> Швейцарские ученые обнаружили галактики, в которых может не быть звезд
Фото: Ansar.Ru

Темные галактики состоят только из материи и газа

30.05.18 489
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Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха обнаружили шесть темных галактик с крайне малым количеством звезд, а, возможно, вообще без них. Об этом пишет Naked Science со ссылкой на журнал The Astrophysical Journal.

Предполагается, что эти беззвездные галактики могли быть самой ранней стадией галактического формирования. В темных галактиках нет звезд, а газ, они излучают мало видимого света, и это сильно осложняет их обнаружение и изучение. За все время астрофизических исследований было замечено всего несколько кандидатов в эту категорию.

Швейцарским ученым удалось обнаружить шесть новых подобных галактик при помощи комбинации новой технологии и старой техники. Их метод опирается на присутствие квазаров - одних из самых ярких объектов Вселенной, питающихся от сверхмассивных черных дыр в центрах галактик. Свет исходит не от самой черной дыры, а из-за невероятно высокого трения в аккреционном диске вокруг нее. Они излучают интенсивный ультрафиолет, флуоресцирующий соседние атомы водорода. Это излучение называют линией Лайман-альфа.  

Если темная галактика, наполненная водородом, находится рядом с галактикой с квазаром в центре, вторая будет действовать как своего рода фонарик, подсвечивая эту линию в спектре излучений первой.

Такая техника уже использовалась ранее — прежде всего для определения количества претендентов в темные галактики ранней Вселенной в 2012 году при помощи большого телескопа Европейской южной обсерватории.

В 2014 году к телескопу добавили новый инструмент - спектроскопический обозреватель MUSE (Multi-Unit Spectroscopic Explorer). Это позволило команде смотреть в космос дальше, чем с прежней аппаратурой, и находить более ранние темные галактики, чем обнаруженные до этого.

Исследователи направили MUSE на шесть квазарных участков, изучая каждый в течение 10 часов наблюдательного времени. Они получили информацию о полном спектре каждой из всех возможных темных галактик и смогли выделить их из примерно 200 излучателей Лайма-альфа - как галактики без нормального звездообразования.

Пока нет доказательства того, что это действительно темные галактики. Однако они не похожи ни на что другое.

Фото: Marino et al., The Astrophysical Journal

Ранее астрономы впервые обнаружили галактику, в которой почти полностью отсутствует темная материя.

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