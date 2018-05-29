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Венгрия согласилась на переговоры по языковому вопросу, - Климкин

Венгрия согласилась на переговоры по языковому вопросу, - Климкин
Павел Климкин / Фото: twitter.com/pavloklimkin

Главы МИД и Минобразования могут встретиться в июне

29.05.18 29
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Будапешт согласился на переговоры с Киевом относительно применения "языковой статьи" закона об образовании. Об этом заявил глава МИД Украины по итогам встречи со своим венгерским коллегой Петером Сиярто, передает Украинская правда.

5 июня Министерство образования проведет консультации с представителями венгерской общины по этому вопросу.

"Венгерская сторона будет содействовать этим консультациям, чтобы они прошли успешно. Потом встретятся два главы МИД и Минобразования при участии венгерской общины для того, чтобы окончательно определить то решение, которое будет работать для наших граждан венгерского происхождения", - сказал Климкин.

По его словам, "логика решений заключается в том, чтобы убрать эту дискриминацию, чтобы преподавание языка было улучшено, чтобы они (представители нацменьшинства, - ред.) понимали, в какой они стране живут, но и чтобы помочь им полностью сохранить самобытность".

Климкин добавил, что встреча на уровне министров запланирована также на июнь.

Сиярто сообщил, что Венгрия предложила Украине создать межправительственную рабочую группу, которой будет поручено следить за выполнением заключения Венецианской комиссии относительно "языковой статьи" украинского закона об образовании.

"Венгрия предлагает создать межправительственную рабочую группу, которой будет поручено следить за выполнением заключения Венецианской комиссии относительно Украины. Нарушая права венгерского национального меньшинства, Украина привела к ситуации, которая является плохой для всех", - сказал он.

По словам Сиярто, Венгрия не заинтересована в споре и хочет окончательно найти решение сложившейся ситуации.

Сиярто отметил, что рабочая группа должна включить в себя руководителей министерств иностранных дел и образования, а также представителей венгерского меньшинства в Украине.

Ранее в Венгрии на заседание нового правительства Виктора Орбана приняли "меморандум о защите закарпатских венгров". В документе правительство Венгрии предлагает членам НАТО учесть "проблемы национальных меньшинств в Украине, связанные с украинскими законами.

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