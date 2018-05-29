В Киеве застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко

В Киеве в собственном доме смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Он умер в машине скорой помощи. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на спикера Нацполиции Ярослава Тракало.

"ЧП произошло в Днепровском районе. Жена была в ванной комнате. Она услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови. Вызвала скорую, его забрали, он умер в карете скорой. На месте работает следственно-оперативная группа, руководство выясняет обстоятельства", - рассказал Тракало.

Журналист Айдер Муджабаев рассказал изданию, что Бабченко выходил в магазин, а его жена осталась дома.

"Он выходил в магазин, возвращался уже домой и при входе в квартиру его застрелили", - сказал Муджабаев.

О гибели журналиста также сообщила в Facebook cпикер столичной Нацполиции Оксана Блищик.

"В Киеве стреляли в мужчину. От полученного ранения потерпевший скончался в карете "скорой". ЧП произошло на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы. На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно - в спину, пострадавший скончался", - написала она.

Напомним, в феврале 2017 года Бабченко сообщил о том, что в связи с неоднократно поступавшими угрозами в свой адрес и в адрес его семьи решил временно покинуть Россию. Сначала он жил в Праге, потом - в Израиле, а в августе 2017 переехал в Киев. С октября 2017 года Бабченко вел программу "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.