Последний пост Бабченко в Facebook: сегодня мой второй день рождения

Четыре года назад для журналиста не хватило места в вертолете, который боевики сбили под Славянском

Во вторник, 29 мая, за десять часов до своей смерти российский журналист Аркадий Бабченко рассказал в Facebook, как четыре года назад пережил свой второй день рождения.

Тогда журналист собирался сесть в вертолет возле Славянска, который должен был доставить бойцов АТО на гору Карачун, но для него не хватило места. Вертолет тогда сбили. Погибли четырнадцать человек, в том числе и генерал Сергей Кульчицкий.

"Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии ее сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается", - написал журналист.

Напомним, в Киеве в собственном доме смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Он умер в машине скорой помощи.

Бабченко участвовал в обеих чеченских войнах. После увольнения в 2000 году занялся журналистикой. Бабченко работал военным корреспондентом "Московского комсомольца", писал для "Новой газеты" и других изданий. Журналист освещал военные конфликты в Южной Осетии и на востоке Украины.

Бабченко резко критиковал российские власти. В марте 2012 года против него было возбуждено уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам за пост о митинге за свободные выборы.

В феврале 2017 года Бабченко сообщил о том, что в связи с неоднократно поступавшими угрозами в свой адрес и в адрес его семьи решил временно покинуть Россию. Сначала он жил в Праге, потом - в Израиле, а в августе 2017 переехал в Киев. С октября 2017 года Бабченко вел программу "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.