В полиции озвучили первые версии убийства Бабченко

Убийство может быть связано с профессиональной деятельностью и гражданской позицией журналиста

Правоохранители рассматривают две версии убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщил руководитель столичной полиции Андрей Крищенко, передает Громадське.

"Рассматривают две версии, это - профессиональная деятельность и гражданская позиция", - сообщил он.

Крищенко рассказал, что полицию вызвала женщина, которая находилась в квартире, когда в Бабченко стреляли. Сейчас она находится в шоковом состоянии, поэтому правоохранители не могут воспроизвести события. С женщиной общаются врачи.

"После осмотра места происшествия, после того, как допросим свидетелей, завтра сможем количество версий расширить", - добавил Корищенко.

Напомним, в Киеве в собственном доме смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Он умер в машине скорой помощи.

Народный депутат Антон Геращенко допустил, что к убийству Бабченко могут быть причастны российские спецслужбы.

Бабченко участвовал в обеих чеченских войнах. После увольнения в 2000 году занялся журналистикой. Бабченко работал военным корреспондентом "Московского комсомольца", писал для "Новой газеты" и других изданий. Журналист освещал военные конфликты в Южной Осетии и на востоке Украины.

Бабченко резко критиковал российские власти. В марте 2012 года против него было возбуждено уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам за пост о митинге за свободные выборы.

В феврале 2017 года Бабченко сообщил о том, что в связи с неоднократно поступавшими угрозами в свой адрес и в адрес его семьи решил временно покинуть Россию. Сначала он жил в Праге, потом - в Израиле, а в августе 2017 переехал в Киев. С октября 2017 года Бабченко вел программу "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.