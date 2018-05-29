Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » В полиции озвучили первые версии убийства Бабченко
Убийство Аркадия Бабченко

В полиции озвучили первые версии убийства Бабченко

В полиции озвучили первые версии убийства Бабченко

Убийство может быть связано с профессиональной деятельностью и гражданской позицией журналиста

29.05.18 88
000

Правоохранители рассматривают две версии убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщил руководитель столичной полиции Андрей Крищенко, передает Громадське.

"Рассматривают две версии, это - профессиональная деятельность и гражданская позиция", - сообщил он.

Крищенко рассказал, что полицию вызвала женщина, которая находилась в квартире, когда в Бабченко стреляли. Сейчас она находится в шоковом состоянии, поэтому правоохранители не могут воспроизвести события. С женщиной общаются врачи.

"После осмотра места происшествия, после того, как допросим свидетелей, завтра сможем количество версий расширить", - добавил Корищенко.

Напомним, в Киеве в собственном доме смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Он умер в машине скорой помощи. 

Народный депутат Антон Геращенко допустил, что к убийству Бабченко могут быть причастны российские спецслужбы.

Бабченко участвовал в обеих чеченских войнах. После увольнения в 2000 году занялся журналистикой. Бабченко работал военным корреспондентом "Московского комсомольца", писал для "Новой газеты" и других изданий. Журналист освещал военные конфликты в Южной Осетии и на востоке Украины.

Бабченко резко критиковал российские власти. В марте 2012 года против него было возбуждено уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам за пост о митинге за свободные выборы.

В феврале 2017 года Бабченко сообщил о том, что в связи с неоднократно поступавшими угрозами в свой адрес и в адрес его семьи решил временно покинуть Россию. Сначала он жил в Праге, потом - в Израиле, а в августе 2017 переехал в Киев. С октября 2017 года Бабченко вел программу "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Бабченко застрелили по дороге в магазин за хлебом, - ГеращенкоАркадий Бабченко: Россия будет использовать любые методы для расшатывания ситуации в УкраинеПоследний пост Бабченко в Facebook: сегодня мой второй день рождения
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 31055
  2. Аркадий Бабченко: Россия будет использовать любые методы для расшатывания ситуации в Украине 29358
  3. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 2373
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8557
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 15468
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 18150
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 11263
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 12848
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 9994
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 9478
  1. НАТО предъявляет документы. Украина получила еще один позитивный сигнал со стороны Североатлантического альянса 2523 / 3124
  2. Сапог всмятку. Станет ли Италия могильщиком Евросоюза 2281 / 2438
  3. В Кирилловке подтоплена половина всех баз отдыха, - ГСЧС 2133 / 2381
  4. В украинских школах поменяют двери 1729 / 2108
  5. Анатолий Матиос подбирает себе бюро. Зачем главному военному прокурору нужен новый орган с особыми полномочиями 1519 / 1853
  6. Роман Безсмертный собрался в президенты 1509 / 1847
  7. В российском селе установили памятник Путину без Путина 1315 / 1658
  8. Деньги украинских пользователей WebMoney заморожены до 2021 года 944 / 1110
  9. Украина в ближайшее время подпишет договор о поставках урана в Россию 842 / 969
  10. Госдолг Украины сократился до $77 миллиардов 839 / 954
  1. Сапог всмятку. Станет ли Италия могильщиком Евросоюза 14 / 2438
  2. НАТО предъявляет документы. Украина получила еще один позитивный сигнал со стороны Североатлантического альянса 9 / 3124
  3. Роман Безсмертный собрался в президенты 8 / 1847
  4. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 7 / 31055
  5. Анатолий Матиос подбирает себе бюро. Зачем главному военному прокурору нужен новый орган с особыми полномочиями 7 / 1853
  6. Патрон Полтавы. Необычная история самого честного градоначальника в Российской империи 5 / 4447
  7. Что делать Мустафе? Почему за год до выборов об избирателях вспоминать поздно 4 / 774
  8. В Кирилловке подтоплена половина всех баз отдыха, - ГСЧС 4 / 2381
  9. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 3 / 18150
  10. В украинских школах поменяют двери 3 / 2108
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.