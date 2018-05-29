В полиции озвучили первые версии убийства Бабченко

Правоохранители рассматривают две версии убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщил руководитель столичной полиции Андрей Крищенко, передает Громадське.
"Рассматривают две версии, это - профессиональная деятельность и гражданская позиция", - сообщил он.
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Крищенко рассказал, что полицию вызвала женщина, которая находилась в квартире, когда в Бабченко стреляли. Сейчас она находится в шоковом состоянии, поэтому правоохранители не могут воспроизвести события. С женщиной общаются врачи.
"После осмотра места происшествия, после того, как допросим свидетелей, завтра сможем количество версий расширить", - добавил Корищенко.
Напомним, в Киеве в собственном доме смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Он умер в машине скорой помощи.
Народный депутат Антон Геращенко допустил, что к убийству Бабченко могут быть причастны российские спецслужбы.
Бабченко участвовал в обеих чеченских войнах. После увольнения в 2000 году занялся журналистикой. Бабченко работал военным корреспондентом "Московского комсомольца", писал для "Новой газеты" и других изданий. Журналист освещал военные конфликты в Южной Осетии и на востоке Украины.
Бабченко резко критиковал российские власти. В марте 2012 года против него было возбуждено уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам за пост о митинге за свободные выборы.
В феврале 2017 года Бабченко сообщил о том, что в связи с неоднократно поступавшими угрозами в свой адрес и в адрес его семьи решил временно покинуть Россию. Сначала он жил в Праге, потом - в Израиле, а в августе 2017 переехал в Киев. С октября 2017 года Бабченко вел программу "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.