На Донбассе ранения получили четверо украинских военных

На Донбассе в течение прошедших суток ситуация оставалась контролированной, а также отмечается относительным уменьшением интенсивности боевых действий.
Об этом информирует пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).
Боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошкинское Луганской области.
На Горловском направлении - в районе населенных пунктов Зайцевое, Южное.
Не прекращаются бои на Донецком направлении вблизи Авдеевки и Марьинки, на Мариупольском направлении - в районе населенного пункта Широкиное.
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Боевики 36 раз открывали огонь по позициям украинских военных, из них 9 раз применяя тяжелое вооружение.
"Подразделение Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу", - говорится в сообщении.
По данным разведки, трое оккупантов были убиты и трое получили ранения.
Напомним, 28 мая в результате обстрела боевиками поселка Зализное около Торецка погибла 15-летняя девочка. Три дня назад она отметила свой День рождения.
В Генпрокуратуре заявили, что результаты досудебного расследования подтверждают, что 28 мая в поселке Зализное около Торецка 15-летняя школьница погибла в результате обстрела боевиков.
Следствие получило убедительные доказательства, подтверждающие вину боевиков.