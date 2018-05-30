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Ситуация на Донбассе

На Донбассе ранения получили четверо украинских военных

На Донбассе ранения получили четверо украинских военных
Фото: Минобороны

Подразделение Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение

30.05.18 33
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На Донбассе в течение прошедших суток ситуация оставалась контролированной, а также отмечается относительным уменьшением интенсивности боевых действий.

Об этом информирует пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

Боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошкинское Луганской области.

На Горловском направлении - в районе населенных пунктов Зайцевое, Южное.

Не прекращаются бои на Донецком направлении вблизи Авдеевки и Марьинки, на Мариупольском направлении - в районе населенного пункта Широкиное.

Боевики 36 раз открывали огонь по позициям украинских военных, из них 9 раз применяя тяжелое вооружение.

"Подразделение Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу", - говорится в сообщении.

По данным разведки, трое оккупантов были убиты и трое получили ранения.

Напомним, 28 мая в результате обстрела боевиками поселка Зализное около Торецка погибла 15-летняя девочка. Три дня назад она отметила свой День рождения.

В Генпрокуратуре заявили, что результаты досудебного расследования подтверждают, что 28 мая в поселке Зализное около Торецка 15-летняя школьница погибла в результате обстрела боевиков.

Следствие получило убедительные доказательства, подтверждающие вину боевиков.

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