Крым превратился в гигантскую военную базу, - Климкин

Оккупированный Крым Россия превратила в военную базу и продолжает готовить инфраструктуру полуострова для развертывания ядерного оружия.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время выступления в Совете безопасности ООН, передает "Зеркало недели".

"Важно также сохранять особое внимание к российской оккупации Крыма. Эти действия РФ являются наиболее грубым нарушением устава ООН с момента Второй мировой войны. Оккупация привела к усиленной милитаризации Крыма. Россия продолжает готовить крымскую военную инфраструктуру для развертывания ядерного оружия, включая переоснащение объектов для хранения советских ядерных боеголовок", - заявил Климкин.

Он также добавил, что Россия вдвое увеличила численность военных на территории украинского полуострова и использует его как площадку для своих интервенций.

"По сути, Крым сегодня превратился в гигантскую военную базу, которую часто используют для российских интервенций в отдаленных горячих точках. В том числе в Сирии, а сирийский режим посылает делегации в Крым", - отметил глава украинского МИДа.

Напомним, ранее лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, на территории оккупированного Россией Крыма находятся шесть ядерных боеголовок.