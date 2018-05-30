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Убийство Аркадия Бабченко

В полиции заявили, что Бабченко не обращался к ним в связи с угрозами

В полиции заявили, что Бабченко не обращался к ним в связи с угрозами
Аркадий Бабченко / Фото: Александр Чекменев / Фокус

У него не было охраны

30.05.18 86
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Российский журналист, убитый в Киеве вечером 29 мая, Аркадий Бабченко не обращался в полицию с заявлением об угрозах в его адрес.

Об этом заявил глава нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает 112.ua.

"К Нацполиции Киева по крайней мере, к нам таких обращений не было. У нас не было с ним уголовных производств, где бы он проходил свидетелем или лицом, нуждающимся в помощи. Соответствующий запрос уже есть в СБУ. Завтра мы сможем предоставить информацию вообще по Нацполиции Украины по этому поводу. Но он не охранялся, пока получается так", - сообщил он.

Ранее друг Бабченко Мирослав Гай написал на своей странице в Facebook, что ему поступали угрозы из России.

"Аркадию шли угрозы из РФ. Он не раз об этом говорил и писал. Аркаша ездил по миру и вел публичные конференции и встречи, где рассказывал о преступлениях Путинского режима", - написал Гай.

Напомним, в Киеве в собственной квартире смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Он умер в машине скорой помощи. 

В полиции рассматривают две версии убийства журналиста. Убийство может быть связано с профессиональной деятельностью и гражданской позицией Бабченко.

Народный депутат Антон Геращенко допустил, что к убийству Бабченко могут быть причастны российские спецслужбы.

Бабченко участвовал в обеих чеченских войнах. После увольнения в 2000 году занялся журналистикой. Он работал военным корреспондентом "Московского комсомольца", писал для "Новой газеты" и других изданий. Журналист освещал военные конфликты в Южной Осетии и на востоке Украины.

В марте 2012 года в России против него возбуждили уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам за пост о митинге за свободные выборы.

В феврале 2017 года Бабченко сообщил о том, что в связи с неоднократно поступавшими угрозами в свой адрес и в адрес его семьи решил временно покинуть Россию.

Сначала он жил в Праге, потом - в Израиле, а в августе 2017 переехал в Киев.

С октября 2017 года Бабченко вел программу "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.

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