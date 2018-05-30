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Порошенко уволил Вовка с поста главы НКРЭКУ

Порошенко уволил Вовка с поста главы НКРЭКУ
Дмитрий Вовк / donbass-info.com

Соответствующий указ подписал президент

30.05.18 116
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Дмитрий Вовк был уволен с должности главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко.

"Уволить Вовка Дмитрия Владимировича с должности главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", - говорится в документе.

Напомним, 27 февраля номинационная комиссия объявила о втором туре конкурса, заявления в рамках которой принимались до 12 апреля. Из числа лиц, отобранных в ходе второй "волны" должны быть назначены еще 2 новых члена НКРЭКУ.

13 апреля номинационная комиссия по отбору новых членов НКРЭКУ, отказала действующему главе регулятора Дмитрию Вовку в участии в конкурсе из-за недостаточного опыта работы в сфере энергетики.

25 апреля Вовк обжаловал в суде отказ номинационной комиссии в участии в отборе новых членов регулятора.

14 мая номинационная комиссия по отбору новых членов НКРЭКУ завершила первую "волну" конкурса, утвердив перечень из 10 кандидатов для последующей передачи президенту Украины на рассмотрение. В рамках первой "волны" должно быть назначено 5 новых членов НКРЭКУ. 

Окружной административный суд Киева 17 мая приостановил проведение второй "волны" отбора новых членов НКРЭКУ в качестве обеспечения по иску Антона Гудаченко (ранее номинационная комиссия отказала А.Гудаченко в участии в конкурсе из-за недостаточного опыта работы в энергетике - ИФ).

В состав НКРЭКУ должны входить семь членов, в том числе ее глава.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

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