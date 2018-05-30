С начала 2018 года на Донбассе погибли 107 мирных жителей, − ОБСЕ

Большинство из них погибли в результате артобстрела, подорвались на минах или самодельных взрывных устройствах

Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе зафиксировали с начала 2018 года более 100 тысяч нарушений режима прекращения огня и 107 смертей мирных жителей.



Об этом сказал глава миссии в Украине Эртурул Апакан, сообщает Интерфакс-Украина.

"С января текущего года СММ ОБСЕ зафиксировала более 100 тысяч нарушений прекращения огня после недолгой паузы в боевых действиях", − отметил Апакан.



Также глава СММ ОБСЕ в Украине подчеркнул, что "с начала года миссия подтвердила гибель 107 мирных жителей". Большинство из них погибли в результате артобстрела, подорвались на минах или самодельных взрывных устройствах.



Он также добавил, что в среду, 30 мая, в Минске пройдет заседание Трехсторонней контактной группы, в частности подгруппы по безопасности.

Отметим, на восстановление Донбасса после боевых действий необходимо более $1,8 млрд, заявил председатель Государственного агентства по вопросам восстановления Донбасса Вадим Черныш.