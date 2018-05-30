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Убийство Аркадия Бабченко

Фото У Аркадия Бабченко остались сиротами шесть детей

<span class="label red">Фото</span> У Аркадия Бабченко остались сиротами шесть детей
Аркадий Бабченко / Фото: Александр Чекменев / Фокус

Его семья в разное время усыновляла детей из детских домов

30.05.18 229
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У российского журналиста Аркадия Бабченко, которого убили в Киеве вечером 29 мая, было шесть приемных детей.

Об этом сообщает Telegram-канал "Методичка".

Фото: Методичка

"Мало кто знает, что у российского журналиста Аркадия Бабченко, застреленного сегодня в Киеве, было 6 (шесть) приемных детей, из которых трое приходятся друг другу родными братьями и сестрами. Опекуном была и остается мать Аркадия - Юлия Александровна, с которой дети до сих пор живут в съемной трехкомнатной квартире", - говорится в сообщении.

Фото: Методичка

Семья Бабченко в разное время усыновляла детей из детских домов.

"Дети были очень сложные. Они воровали, не умели есть твердую пищу, стирать свое белье, серьезно отставали в развитии, боялись выходить на улицу, прятали вещи и ели фрукты и овощи с кожурой. У кого-то был панкреатит, кто-то боялся выходить на свет, а у одной девочки отсутствовал жевательный рефлекс. Люда до семи лет не разговаривала, Света не знала, что такое виноград", - говорится в сообщении.

Фото: Методичка

"Семья Бабченко много лет поднимала их на ноги своими скромными силами. Учила, развивала, занималась. Бабченко, его жена и мать смогли выстроить строгий распорядок, чтобы дети приучались друг другу помогать: кто когда убирает, готовит, идет за продуктами. В доме у каждого ребенка появились занятия и обучающие хобби (музыка, танцы, рисование, спорт). Рита занимается в балетной школе, Люда играет на фортепиано и рисует. Кристина и Рома легко справляются с техникой, помогая матери Бабченко редактировать документы на компьютере. Эта большая семья сегодня потеряла своего отца", - написал Telegram-канал.

Напомним, в Киеве в собственной квартире смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Он умер в машине скорой помощи. 

В полиции рассматривают две версии убийства журналиста. Убийство может быть связано с профессиональной деятельностью и гражданской позицией Бабченко.

Народный депутат Антон Геращенко допустил, что к убийству Бабченко могут быть причастны российские спецслужбы.

Бабченко участвовал в обеих чеченских войнах. После увольнения в 2000 году занялся журналистикой. Он работал военным корреспондентом "Московского комсомольца", писал для "Новой газеты" и других изданий. Журналист освещал военные конфликты в Южной Осетии и на востоке Украины.

В марте 2012 года в России против него возбуждили уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам за пост о митинге за свободные выборы.

В феврале 2017 года Бабченко сообщил о том, что в связи с неоднократно поступавшими угрозами в свой адрес и в адрес его семьи решил временно покинуть Россию.

Сначала он жил в Праге, потом - в Израиле, а в августе 2017 переехал в Киев.

С октября 2017 года Бабченко вел программу "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.

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