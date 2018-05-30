Швеция и Литва призвали наказать убийц Бабченко

Швеция и Литва призывают власти Украины найти и привлечь к ответственности убийц журналиста Аркадия Бабченко.



Соответствующие заявления в Twitter разместили главы МИД обеих стран Маргот Валльстрем и Линас Линкявичюс.

One more voice has been silenced. Horrified by murder of Russian journalist Arkady Babchenko in Kyiv - only the latest among oppositional journalists who have been killed in RU and abroad. Important that the responsible are brought to justice. My thoughts are with his family. — Margot Wallström (@margotwallstrom) 30 мая 2018 г.

"Еще один голос замолчал. Напугана убийством российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве - это лишь один из последних случаев среди убийств оппозиционных журналистов в России и за рубежом. Важно, чтобы виновные были привлечены к ответственности", - написала Валльстрем.

В свою очередь глава МИД Литвы Линас Линкявичюс Twitter выразил соболезнования семье и друзьям Бабченко.

Shocked to learn about the killing of Russian oposition journalist Arkady Babchenko in Kyiv tonight. Deepest condolences to his family and friends. Those responsible for this brutal crime must be brought to justice. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 29 мая 2018 г.

"Шокирован вестью об убийстве российского журналиста и оппозиционера Аркадия Бабченко в Киеве. Глубокие соболезнования его семье и друзьям. Те, кто виноват в этом жестоком преступлении, должны быть привлечены к ответственности", - отметил он.

Напомним, в Киеве в собственной квартире смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Он умер в машине скорой помощи.

В полиции рассматривают две версии убийства журналиста. Убийство может быть связано с профессиональной деятельностью и гражданской позицией Бабченко.

Народный депутат Антон Геращенко допустил, что к убийству Бабченко могут быть причастны российские спецслужбы.

Бабченко участвовал в обеих чеченских войнах. После увольнения в 2000 году занялся журналистикой. Он работал военным корреспондентом "Московского комсомольца", писал для "Новой газеты" и других изданий. Журналист освещал военные конфликты в Южной Осетии и на востоке Украины.

В марте 2012 года в России против него возбуждали уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам за пост о митинге за свободные выборы.

В феврале 2017 года Бабченко сообщил о том, что в связи с неоднократно поступавшими угрозами в свой адрес и в адрес его семьи решил временно покинуть Россию.

Сначала он жил в Праге, потом - в Израиле, а в августе 2017 переехал в Киев.

С октября 2017 года Бабченко вел программу "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.