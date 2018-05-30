20 мая дождливый Днепр стал хозяином 3rd Interpipe Dnipro Half Marathon - большого спортивного праздника международного уровня, организатором которого является компания Run Ukraine, и которое уже стало традиционным и одним из крупнейших в Украине. Второе в сезоне событие Run Ukraine Running League 2018 собрала почти 3000 участников на всех дистанциях под аплодисменты 8000 зрителей.

Победу на основной дистанции со значительным превышением рекордов трассы завоевали Игорь Гелетий - 1:06:24 (минус 37 секунд с прошлогоднего рекорда Юрия Грицака) и Дарья Михайлова - 1:14:12 (сняла сразу 7 минут и 25 секунд с рекордного достижения 2017 года Анны Печко).

В этом году 3rd Interpipe Dnipro Half Marathon 2018 получил высшую оценку - 5 звезд от Европейской легкоатлетической ассоциации. Это самый высокий уровень сертификации и оценивания, разработанный ведущими специалистами Европы. Маршрут главной - полумарафонской дистанции традиционно проходил вдоль Днепровской набережной, старт и финиш - на центральной Площади Героев Майдана.

У мужчин с самого старта сформировалась лидирующая группа из 6-8 участников, которая со временем начала растягиваться. Тройка лидеров в составе Игоря Гелетия, Игоря Порозова и Дмитрия Лашина держалась до 15 километра, после - два Игоря начали наращивать отрыв, а уже за два километра до финиша Гелетий смог прибавить и тем самым не оставил шансов своим конкурентам: таким образом, у победителя 1:06:24, у Порозова 1:06:32 и у бронзового призера Лашина 1:07:19. Гелетий, который триумфировал 2 неделями ранее на Чемпионате Украины в Ковеле, снова не оставил шансов соперникам, хотя после финиша скромно отметил, что все соревновались на равных:

«Шансы были у всех здесь равны. Я уже успел восстановиться после Чемпионата Украины, а этот темп был для меня комфортным. Если бы бежали чуть быстрее местами, то и результат могли бы показать лучший, но в целом считаю, что нормально. Погода сегодняшняя мне понравилась - свежо, легко дышится, очень комфортная, лучше не стоит и желать. Трасса также хорошая, практически ровная, может несколько поворотов крутых, но в целом - скоростная».

Борьба у женщин была менее ожесточенной. До 12-го километра в лидирующей тройке были Елена Сердюк, Дарья Михайлова и Наталья Стребкова, после - две последние осуществили успешную попытку отрыва и продолжили бег вдвоем. Уже на 15-м километре Дарья, почувствовав силы, оторвалась от соперницы и последние 6 километров бежала к победе в одиночку. В результате, у победительницы - 1:14:12, Наталья вторая в дебютном для нее полумарафоне со временем 1:15:33, и замкнула призовую тройку Елена 1:15:57.

«Я была готова к любой погоде, все бегут в одинаковых условиях, я была настроена на борьбу за первое место. Результатом, конечно, очень довольна, ведь совсем не рассчитывала на 1:14. Еще неделю назад я бежала полумарафон на Гваделупе, и там была очень тяжелая трасса со многими подъемами и спусками, после этого я совсем не могла бегать, даже ходить мне было трудно. Думала, что смогу здесь пробежать в лучшем случае 1:18. Думаю, если бы со старта начинала смелее, то был бы личный рекорд. Относительно трассы - таких равных еще не встречала на полумарафонах, также не было ветра вообще, хотя он был возможен, ведь это берег реки, как и в Киеве, но нам повезло, погода - также отличная!» - рассказала победительница.

Уже третий год подряд титульным спонсором днепровского полумарафона является компания ИНТЕРПАЙП.

«Кроме материальной поддержки 3rd Interpipe Dnipro Half Marathon 2018, в этом году мы приложили значительные усилия по увеличению числа участников. В частности, мы провели открытые тренировки в городах области, реализовали проект по привлечению компаний из Днепра к участию в беговом движении. Мы рады, что наши усилия дают результаты - количество бегунов в нашем регионе растет», - комментирует директор по корпоративным отношениям ИНТЕРПАЙП Дмитрий Кисилевский.

По сравнению с прошлогодним Днепровским полумарафоном, количество участников на главной дистанции увеличилось на четверть, на старт 21 километра вышли 936 участников. В этот день Днепр посетили бегуны из 11 стран: Украины, Беларуси, Франции, Германии, Израиля, Италии, Польши, Турции, США, Объединенных Арабских Эмиратов и Индии. Все финишеры главной дистанции получили памятные медали, которые отличаются дизайном от прошлогодних. В этом году медали украшены казацкой чайкой, которая символизирует славную историю этого города. Кроме финишеров главной дистанции, медали получил каждый участник эстафетного забега, которые в этом году выполнены в виде ступенек и символизируют то, что для достижения своей цели команде нужно преодолеть путь вверх.

Традиционно старт главной дистанции полумарафона дал мэр Борис Филатов: "Ежегодно количество участников увеличивается. Как спортивная столица мы задекларировали большие амбиции. Сегодня у нас много иностранных гостей. Наш ежегодный полумарафон становится уже скорее международным. Это - традиция, которую мы будем поддерживать и в дальнейшем".

Кроме того, возросло не только количество участников, но и размер призового фонда. В этом году он составлял 85 600 гривен, что на 36 000 гривен больше прошлогоднего. Награждали первых пять финишеров среди мужчин и женщин на дистанции 21,0975 км, а также призеров в возрастных категориях.

"Днепровский полумарафон 3rd Interpipe Dnipro Half Marathon второй этап беговой лиги Run Ukraine Running League 2018. Именно сегодня Днепр стал центром беговой Украины, ведь на старт вышло почти 3000 бегунов не только из Украины. Это рекордное количество участников за все время проведения мероприятия. Сегодня были установлены 2 рекорда трассы среди мужчин и женщин. А также была невероятной поддержка зрителей на трассе, это означает, что беговое движение в нашей стране развивается - и бег становится катализатором спортивного туризма", - говорит Генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий.

Кроме полумарафонской дистанции, участники соревновались и в других индивидуальных (5 км и 2 км) и эстафетных забегах 1х10 км + 1х11,0975 км HeForShe Dnipro Half Marathon Relay и 3х5км + 1х6,0975 км под названием Under Armour Relay. Принять участие в событии мог каждый желающий независимо от возраста. Во время Днепровского полумарафона состоялся Family Run, участие в котором могли принимать семейные команды в любом составе. Также традиционно состоялись детские забеги на дистанциях 1000 м, 500 м и 100 м. А самым старшим участником этого года стал 71-летний украинец Виталий Сердюк среди мужчин (2:12:27 и победил в своей возрастной группе на 21 км) и 68- летняя Людмила Майдик среди женщин (39:03 на 5 км). Участие таких спортсменов лишь доказывает, что никаких возрастных препятствий для бега не существует.

В рамках 3rd Interpipe Dnipro Half Marathon забег на 2 км был благотворительным, его целью был сбор средств на реабилитационное оборудование Днепровской областной детской клинической больницы. 50% от стартового взноса пошли на благотворительность. На старт дистанции 2 км вышли 20 человек на колясках. Также присоединились и почти 50 детей с особыми потребностями на дистанциях 100 метров и 2 км при содействии благотворительного фонда «Добрая планета».

Впервые во время события состоялся благотворительный Фандрайзинг марафон, который собирал средства на поддержку проектов от 3-х фондов на платформе Украинской биржи благотворительности: «Открытые ладони», «Помогаем», «Kiddo».

Среди известных участников мероприятия - Марина Филатова, президент Федерации легкой атлетики Днепропетровской области и соорганизатор INTERPIPE Dnipro Half Marathon. Сегодня она вышла на старт вместе со своей командой, вместе с которой преодолела эстафету 1х10 км + 1х11,0975 км HeForShe Dnipro Half Marathon Relay. Также со своими командами в этой эстафете выступили Алексей Харламов - паралимпиец, представитель волейболу сидя, серебряный призер Интерконтинентального кубка, Ольга Полякова - основательница общественного движения Gender Stream и автор курсов по самообороне для женщин # Бейся_как_девушка.

Во время мероприятия состоялась премьера песни "Бежать вместе" поп-рок группы Натолич. Композиция стала официальным синглом 3rd INTERPIPE Dnipro Half Marathon. Прослушать ее можно на официальном YouTube канале группы https://m.youtube.com/user/natolichofficial.

Уникальность мероприятия заключалась еще и в том, что оно выходило за пределы города, ведь в рамках подготовки к полумарафону, все желающие могли бесплатно посещать тренировки Open Run Day в четырех городах Днепропетровской области: Днепре, Никополе, Каменском и Новомосковске (открытые тренировки, отборочные старты и тестовые забеги Long Training).

20 мая безопасность бегового мероприятия обеспечили 310 волонтеров, 11 карет скорой медицинской помощи, 5 экипажей Мотохелп и 30 представителей Красного креста.

Победители 3rd INTERPIPE Dnipro Half Marathon:

21, 0975 км

Мужчины:

Игорь Гелетий - 1:06:24 Игорь Порозов - 1:06:32 Дмитрий Лашин - 1:07:19

Женщины:

Дарья Михайлова - 1:14:12 Наталья Стребкова - 1:15:33 Елена Сердюк - 1:15:57

5 км

Мужчины:

Андрей Игнатенко - 16: 17,3 Святослав Цветков - 16: 20,1 Алексей Лесняк - 16: 22,0

Женщины:

Эльвира Лашманова - 19: 46,2 Александра Дзёбан - 20: 20,6 Виктория Рожкова - 20: 46,4

2 км

Мужчины:

Виталий Дрозд - 6: 49,2

Женщины:

Александра Ткаченко - 8: 58,6

# Давайбежатьвместе!

Официальный сайт мероприятия: http://interpipe.dniprohalfmarathon.org

Титульный спонсор - INTERPIPE

Организатор: Run Ukraine.

Соорганизатор - Start Dnipro

Генеральный спонсор: Total

Официальный партнер: Mitsubishi Motors

Официальный спортивный партнер: Under Armour

Генеральные медиа-партнеры: Фокус, Kiss FM, XSPORT, Sport Life