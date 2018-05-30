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30 человек протестуют у российского посольства в Киеве в связи с убийством Бабченко

30 человек протестуют у российского посольства в Киеве в связи с убийством Бабченко

 Украинские журналисты скорбят по погибшему российскому коллеге

30.05.18 33
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Около 30 человек собралось сегодня утром у здания посольства России в Киеве на акцию памяти убитого накануне российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, причем большинство собравшихся - журналисты. Об этом передает Интерфакс-Украина. На ограждении, которым обнесено здание посольства, они вывесили фотографии Бабченко и возложили там цветы.

Собравшиеся вспоминают погибшего журналиста, его позицию в отношении российской агрессии против Украины, озвучивают свои версии убийства. Здание охраняют несколько правоохранителей, обстановка спокойная.

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Бабченко был застрелен вчера вечером в Днепровском районе Киева возле своей квартиры. По данному факту открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что первая очевидная версия убийства – профессиональная деятельность Бабченко. Полиция обнародовала фоторобот подозреваемого в убийстве.

Сегодня вечером Майдане Независимости запланирована акция памяти Александра Бабченко. Организаторы просят воздержаться от какой-либо партийной или идеологической символики.

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