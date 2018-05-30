На месте убийства Бабченко нашли гильзы от патронов для пистолета Макарова, - СМИ

Российского журналиста Аркадия Бабченко, который погиб в Киеве вечером 29 мая, застрелили, вероятнее всего, из пистолета Макарова.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в полиции.

"На месте убийства были обнаружены три гильзы калибра 9 мм под "Макаров", - сообщили в полиции.

Также в полиции подтвердили, что убийца выстрелил в Бабченко три раза, и все три раза - в спину журналиста.

Напомним, в Киеве в собственной квартире смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Он умер в машине скорой помощи.

В полиции рассматривают две версии убийства журналиста. Убийство может быть связано с профессиональной деятельностью и гражданской позицией Бабченко.

Народный депутат Антон Геращенко допустил, что к убийству Бабченко могут быть причастны российские спецслужбы.

Бабченко участвовал в обеих чеченских войнах. После увольнения в 2000 году занялся журналистикой. Он работал военным корреспондентом "Московского комсомольца", писал для "Новой газеты" и других изданий. Журналист освещал военные конфликты в Южной Осетии и на востоке Украины.

В марте 2012 года в России против него возбуждили уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам за пост о митинге за свободные выборы.

В феврале 2017 года Бабченко сообщил о том, что в связи с неоднократно поступавшими угрозами в свой адрес и в адрес его семьи решил временно покинуть Россию.

Сначала он жил в Праге, потом - в Израиле, а в августе 2017 переехал в Киев.

С октября 2017 года Бабченко вел программу "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.