Названа причина крупного пожара в Херсонской области

Власти Херсонской области назвали поджоги причиной крупного пожара на территории Раденского лесничества Олешковского лесного хозяйства.
Об этом в среду, 30 мая, сообщает УНН.
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"По состоянию на 9:00 угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении Гослесагентства.
К ликвидации пожара уже привлечено 351 человек и 94 единицы техники, в том числе авиация.
Лесной пожар, который начался 28 мая, охватил уже около 580 га.