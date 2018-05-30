Гройсман хочет сам разобраться с "евробляхами" за месяц

В том, что вопросы с еврономерами до сих пор не урегулированы, виноват парламент, считает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Если бы Рада делегировала полномочия Кабмину, вопрос можно было бы решить "цивилизованным способом за 1 месяц", заявил Гройсман на заседании Кабинета министров, передает Укринформ.

"Еврономера используют, в том числе, безответственные люди. Правительство не может решить этот вопрос собственным решением, это должен решить парламент. Сейчас там продолжаются дискуссии. Однако, если парламент решит этот вопрос делегировать правительству, я обещаю, что за один месяц мы его урегулируем справедливым способом", - отметил Гройсман.

Кроме того, по его словам, Кабмин будет продолжать внедрять меры по повышению безопасности на дорогах.

Напомним, граждане Украины не могут регистрировать ввезенные из-за границы авто, которые не соответствуют стандартам Евро-5. Это означает невозможность регистрации автомобилей старше 2010 года выпуска независимо от их технического состояния. Тем не менее, автомобили продолжают ввозиться.