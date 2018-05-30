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Видео В Луцке пьяная водитель покусала патрульного

<span class="label red">Видео</span> В Луцке пьяная водитель покусала патрульного
Пьяная водитель/Фото: facebook.com/lutskpolice

  У правоохранителя - рана левого предплечья

30.05.18 91
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В Луцке пьяная водитель в среду, 30 мая, во время общения с правоохранителями укусила инспектора Нацполиции.

Об этом сообщает Патрульная полиция Волынской области в соцсети Facebook.

Так, 30 мая на улице Героев УПА экипаж заметил микроавтобус Оpel, который остановился на перекрестке. При общении с водителем был заметен явный признак опьянения.



Полицейские обнаружили в крови 31-летней женщины 2,95 промилле алкоголя, что в 14 раз выше допустимой нормы.

С правоохранителями она вела себя агрессивно и внезапно укусила инспектора за левую руку. В итоге у патрульного - рана левого предплечья, от госпитализации он отказался.

По данному факту уведомлена следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия.

Отметим, ранее в Буче пьяная квартирантка зарезала хозяина жилья за прерванный сон.

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