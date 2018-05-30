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Новости партнеров Габриэлла Массанга и "5 канал" приглашают на фестиваль "Семейные встречи"

<span class="label">Новости партнеров</span> Габриэлла Массанга и "5 канал" приглашают на фестиваль "Семейные встречи"
30.05.18 26
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2 и 3 июня, в аутлет-городке "Мануфактура" пройдет семейный звездный фестиваль "Семейные встречи", цель которого – подарить детворе сказочный праздник и помочь детям-бабочкам.

Гостеприимная хозяйка– Габриэлла Массанга.

На протяжении двух дней гостей фестиваля ожидают лотереи и розыграши с подарками для всей семьи, веселые и активные игры, мастер- классы для детворы и взрослых от ивент-агентства "Joy-Joy", городок детских профессий "KidsWill" , ослепительное шоу-театр на ходулях "Liumanov Show" детские показы мод от модельного агентства "LolaKIDS MODELS".

2 июня выступления звездных исполнителей: Иллария, Катя Бужинская, Евгений Хмара, Лора Суперфин, Светлана и Виталий Белоножки, Алла Кудлай, Андрей Кише, Женя Фокин, дети Фристайл, Виктория Олизе, Андрей Бойко и продюсерский центр "PARADIZ"

Специальный гость мероприятия- Артем Пивоваров

3 июня автограф- и фотосессии со звездными гостями мероприятия, а также мотивирующие и вдохновляющие Open talks. Спикерами фестиваля будут:

  • писательница Анна Багинская,
  • чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Жан Беленюк,
  • бизнес-тренер Виталий Бихунов,
  • "Мисс Украина-2007" Лика Роман,
  • дизайнер, художница Ольга Дворянская.

Габриэлла Массанга, организатор мероприятия: "Буллезный епидермолиз – редкое неизлечимое заболевание, характеризующееся невероятно уязвимой кожей у ребенка, такой же хрупкой, как и крылышки у бабочек. Я не только телеведущая и актриса, в первую очередь, я любящая мама, и глубоко убеждена, что чужих детей не бывает, особенно тех, которым необходима помощь. Именно поэтому ко Дню защиты детей решила организовать фестиваль "Семейные встречи", цель которого - не только подарить детворе сказку, устроить настоящий семейный праздник, а и поддержать детей-бабочек".

Звездные гости мероприятия: Владимир Горянский, Ольга Сумская, Наталия Шелепницкая, Павел Зибров, Наталка Карпа, Дмитрий Ступка, Александр Павлик, Алена Гребенюк, Павел Табаков, Марина Одольская, Илья Ноябрев, Андрей Доманский, Анжелика Рудницкая, Андрей Джеджула, братья Яремчук, Юрий Ткач, дует Анна-Мария, Анна Добрынина, Геннадий Попенко, Оксана Гутцайт, Светлана Леонтьева и многие другие известные знаменитости.

С нетерпением ждем именно ВАС 2 и 3 июня с 12:00 в аутлет-городке "Мануфактура". Незабываемые эмоции и приятное общение в семейном кругу- гарантируем!

Вход свободный!

Генеральный теле-партнер: "5 канал"

Генеральный радио-партнер: "радио ПЯТНИЦА"

Партнеры мероприятия: "Мануфактура" , ивент-агентство "Joy-Joy", "KidsWill" ,"LolaKIDS", Благотворительный фонд миссия "SOS", ТД "Поляков".

 

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