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"Убийство" Аркадия Бабченко

Киллер, убивший Бабченко, является профессионалом, - Князев

Киллер, убивший Бабченко, является профессионалом, - Князев
Аркадий Бабченко/Фото: facebook.com/babchenkoa

По словам главы Нацполиции , преступников было несколько

30.05.18 265
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В журналиста Аркадия Бабченко стрелял высокопрофессиональный киллер. Об этом на брифинге сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает УНИАН.

"Любителей задерживают на месте преступления. Это преступление совершено намеренно неизвестными лицами. Мы считаем, что мотивы преступления - профессиональная деятельность потерпевшего. Другие версии также имеют право на существование, но есть приоритет", - сказал Князев.

По его словам, преступников было несколько.

"Нажать на курок пистолета нужен один человек, но подготовить такое преступление - одним человеком не обойдешься", - отметил глава Нацполиции.

В то же время, Князев не стал разглашать детали, в частности, пустил ли Бабченко убийцу в квартиру сам, допрошена ли его вдова.

"Нельзя кому-либо из моих подчиненных и мне самому доказывать обстоятельства, которые сейчас подлежат расследованию. Это было бы преступлением со стороны полицейских", - подчеркнул он.

По его словам, эксперты еще не приступали к изучению пуль, поскольку не получили на это судебного разрешения.

"Согласно новому законодательству, для проведения экспертиз следователи в настоящее время стоят в суде для того, чтобы получить разрешение на экспертизу", - заявил глава Нацполиции.

Также Князев призвал журналистов, ведущих собственное расследование убийства, делиться полученной информацией с Нацполицией.

"Уважаемые журналисты, приносите нам материалы. Если вы хотите создать частное детективное агентство - это одна история, а вторая история - вы обязаны по закону предоставить известную вам информацию Нацполиции", - сказал он.

Князев также добавил, что сегодня в 17.00 представители силовых ведомств на пресс-конференции сообщат несколько больше о ходе расследования этого убийства.

Напомним, в Киеве в собственной квартире смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Он умер в машине скорой помощи. 

В полиции рассматривают две версии убийства журналиста. Убийство может быть связано с профессиональной деятельностью и гражданской позицией Бабченко.

Народный депутат Антон Геращенко допустил, что к убийству Бабченко могут быть причастны российские спецслужбы.

Бабченко участвовал в обеих чеченских войнах. После увольнения в 2000 году занялся журналистикой. Он работал военным корреспондентом "Московского комсомольца", писал для "Новой газеты" и других изданий. Журналист освещал военные конфликты в Южной Осетии и на востоке Украины.

В марте 2012 года в России против него возбудили уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам за пост о митинге за свободные выборы.

В феврале 2017 года Бабченко сообщил о том, что в связи с неоднократно поступавшими угрозами в свой адрес и в адрес его семьи решил временно покинуть Россию.

Сначала он жил в Праге, потом - в Израиле, а в августе 2017 переехал в Киев.

С октября 2017 года Бабченко вел программу "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.

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