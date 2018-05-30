Сегодня, 30 мая, правительство одобрило Национальную транспортную стратегию на период до 2030 года "Drive Ukraine 2030".

Об этом сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры Украины.

"Документ является достаточно модерновым и направленным не только на решение проблем современности, а на создание новой инфраструктурной реальности. Мы можем бесконечно латать дороги или модернизировать вагоны, которым по 40 и более лет. Но только амбициозные планы и «большая инфраструктурная революция» могут дать Украине новое качество. Построение современного государства требует современного подхода", - говорит министр инфраструктуры Владимир Омелян.















Презентация Министерства инфраструктуры Украины

По его словам, стратегической целью является интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры.

"Мы должны выйти за пределы внутриукраинского мышления и ставить перед собой глобальные цели. Стратегия 2030 - это не про транспорт. Стратегия 2030 - о модерной Украине, о развитом сильном государстве, о людях, для которых мы создали лучшее, - добавил Владимир Омелян.

Презентация Стратегии состоится в рамках Международной недели по торговле и транспорте, которая проходит в Одессе с 29 мая по 1 июня 2018 года.

Напомним, столичные власти приняли решение о повышении стоимости проезда в коммунальном транспорте Киева. С 14 июля разовая поездка будет стоить 8 грн. При использовании проездных или бесконтактных карточек стоимость проезда будет составлять от 6 грн 30 копеек.