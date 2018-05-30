Службу в курортных районах будут нести около 400 полицейских и сотрудников Нацгвардии

В Одесской области начала работу туристическая полиция. Ее запуск начался с работы двух полицейских станций в Аркадии и в районе Затоки.



Об этом сказал замглавы МВД Вадим Троян на брифинге в Одессе, сообщает Интерфакс-Украина.

Фото: МВД Украины

Всего в области таких станций будет от 15 до 17. Службу в курортных районах будут нести около 400 полицейских и сотрудников Нацгвардии. А патрулирование будет проводиться на велосипедах, пешими патрулями и на плавсредствах.

Фото: МВД Украины

В свою очередь, начальник управления общественной безопасности Главного управления Нацполиции в Одесской области Иван Ищенко уточнил, что туристической полиции придадут силы водолазного спецподразделения и беспилотных летательных аппаратов, которые будут вести аэроразведку и фиксировать правонарушения в курортных районах Одессы и области.

Все сотрудники, которых задействуют в работе туристической полиции, прошли дополнительные тренинги, в том числе обучение английскому языку.

Как сообщалось, в Украине начала работу полиция Крыма.