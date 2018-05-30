В Одесской области начала работу туристическая полиция. Ее запуск начался с работы двух полицейских станций в Аркадии и в районе Затоки.
Об этом сказал замглавы МВД Вадим Троян на брифинге в Одессе, сообщает Интерфакс-Украина.
Фото: МВД Украины
Всего в области таких станций будет от 15 до 17. Службу в курортных районах будут нести около 400 полицейских и сотрудников Нацгвардии. А патрулирование будет проводиться на велосипедах, пешими патрулями и на плавсредствах.
Фото: МВД Украины
В свою очередь, начальник управления общественной безопасности Главного управления Нацполиции в Одесской области Иван Ищенко уточнил, что туристической полиции придадут силы водолазного спецподразделения и беспилотных летательных аппаратов, которые будут вести аэроразведку и фиксировать правонарушения в курортных районах Одессы и области.
Все сотрудники, которых задействуют в работе туристической полиции, прошли дополнительные тренинги, в том числе обучение английскому языку.
Как сообщалось, в Украине начала работу полиция Крыма.