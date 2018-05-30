В киевских автобусах, трамваях и троллейбусах заработал бесплатный Wi-Fi, - КГГА

В обмен на доступ к Интернету пассажиры должны будут посмотреть 10-секундный рекламный ролик

Весь коммунальный наземный транспорт в Киеве оснастили бесплатным Wi-Fi. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, передает пресс-служба горадминистрации.

"На сегодня уже во всех единицах наземного транспорта - автобусах, троллейбусах и трамваях - есть бесплатный Wi-Fi от компании "eWiFi". Эта компания гарантирует Wi-Fi по технологии LTE со скоростью до 4 Мб/с для каждого клиента. Если даже все пассажиры одновременно подключатся к сети, то на скорость это не влияет. Если пассажиров в салоне будет меньше, то скорость сети может быть больше, чем 4 Мб/с", - рассказал чиновник.

Директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров сообщил, что сегодня Wi-Fi-модемами оборудован весь коммунальный наземный пассажирский транспорт (1211 единиц). В каждом салоне установлен 1 роутер с модемом.

"Для бюджета города это ничего не стоит. Оборудование компания "eWiFi" устанавливает за свой счет. Между КГГА, КП "Киевпасстранс" и "eWiFi" подписан договор о сотрудничестве. Выгода компании в том, что при подключении к сети будет транслироваться 10-секундное рекламное сообщение", - отметил Назаров.

Все единицы транспорта с Wi-Fi обозначены наклейками с соответствующим знаком.

Напомним, столичные власти приняли решение о повышении стоимости проезда в коммунальном транспорте Киева. С 14 июля разовая поездка будет стоить 8 грн. При использовании проездных или бесконтактных карточек стоимость проезда будет составлять от 6 грн 30 копеек.