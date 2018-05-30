В Тернополе лев ранил подростка

Мальчик слишком близко подошел к клетке с животным

В тернопольском мини-зоопарке лев ударил лапой 14-летнего мальчика, который слишком близко подошел к клетке с животным. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

"14-летний парень находился вместе с родителями в мини-зоопарке, расположенном на территории комплекса. Он подошел слишком близко к клетке со львом, и животное ударило его лапой по плечу. Мальчика доставили в медучреждение", - говорится в сообщении.

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Врачи диагностировали у подростка рваную рану левого плеча.

По предварительным данным, мальчик нарушил правила безопасности, пытаясь сделать фото со львом. Родители эту версию отрицают. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства.

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