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Из-за долгов в Запорожоблэнерго уволились более 1600 работников

Из-за долгов в Запорожоблэнерго уволились более 1600 работников
Фото: 061.ua

Митингующие готовы разбивать палатки под НКРЭКУ

30.05.18 113
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Работники Запорожоблэнерго пикетируют Запорожский титано-магниевый комбинат с требованием выплатить долг в размере 639 млн грн.

Кроме того, из-за долгов по зарплате уже уволились более 1600 работников облэнерго,  заявила председатель областной профсоюзной организации Елена Ковальчук.

Об этом  передает Укринформ.

"Это самый большой должник. При этом весь долг ПАО "Запорожоблэнерго" перед ГП Энергорынок, через который к энергокомпании применяется нулевой алгоритм, который лишает ее средств даже для выплаты заработной платы, на ту же дату составляет 937 млн грн,  - отметила Ковальчук.

Остаток долга - 304 млн грн - составляет задолженность по выплате заработной платы перед работниками облэнерго.

"Есть 8 судебных дел. ЗТМК не хочет отдавать долг. Есть надежда, что отдаст в судебном порядке. Свыше 1600 работников Облэнерго уже уволились", - подчеркнула Ковальчук.

Она отметила, что отключить электроэнергию предприятию невозможно из-за того, что у него есть экологическая броня. "Сейчас проводится экспертиза, которая даст ответ на вопрос, до какого уровня мы можем снизить энергоснабжение", - добавила она.

Митингующие говорят, что готовы разбивать палатки под НКРЭКУ и жить в них до тех пор, пока национальный регулятор не соберется и не рассмотрит вопрос о реструктуризации долга Запорожоблэнерго перед Энергорынком. 

Ранее Министерство юстиции Украины запустило публичный реестр предприятий, которые задолжали своим сотрудникам деньги.

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