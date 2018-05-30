Украина запретила ввоз еще трех российских книг

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз в страну российских книг "На разломе двух времен", "Изобретений в России: История русской изобретательной мысли от Петра I до Николая II" и "Шаги Командора" из-за пропаганды государства-агрессора.

"Председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко подписал приказ об отказе ООО "ЯКАБУ ТРЕЙД" и ООО "Форс Украина" в выдаче разрешения на ввоз трех книг, изготовленных на территории государства-агрессора", - говорится в сообщении пресс-службы Госкомтелерадио в среду.

Отказ выдан на основании отрицательного заключения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.

Эксперты признали, что эти книги содержат материалы, пропагандирующие государство-агрессора, имперские геополитические доктрины, которые предусматривают объединение народов вокруг государства-агрессора, ее государственного языка, культуры, господствующей религиозной конфессии.

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На данный момент в перечне книг, запрещенных к ввозу в Украину, находятся десятки художественных и документальных изданий.