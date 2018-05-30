Незадолго до убийства Бабченко в Киев прибыл киллер ФСБ "Валидол", – СМИ

В начале мая в Киев приехал уроженец Чечни Валид Лурахманов, известный по кличке "Валидол".

Как сообщает издание Кавказцентр, этот человек якобы является киллером Федеральной службы безопасности России. Также он известен под именем Александр Смирнов.

Отмечается, что "Валидол" приехал в Украину по поддельному паспорту.

"Не исключено, что киллер ФСБ нацелился на очередную жертву по заданию Лубянки и пробрался в Украину с целью организовать убийство", - говорится в сообщении издания от 3 мая.

В 2016 году "Валидол" был арестован в Турции в ходе спецоперации. Его обвиняли в убийстве, планировании убийств чеченцев и в шпионаже в пользу России.

Однако вскоре, а именно в 2017 году, "Валидол" вместе с сообщником был выдан России в обмен на освобождение арестованных и осужденных в оккупированном Крыму Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

Напомним, в Киеве в собственной квартире смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Он умер в машине скорой помощи.

В полиции рассматривают две версии убийства журналиста. Убийство может быть связано с профессиональной деятельностью и гражданской позицией Бабченко. По словам правоохранителей, журналиста убил профессионал.