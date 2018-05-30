Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Незадолго до убийства Бабченко в Киев прибыл киллер ФСБ "Валидол", – СМИ

Незадолго до убийства Бабченко в Киев прибыл киллер ФСБ "Валидол", – СМИ

Незадолго до убийства Бабченко в Киев прибыл киллер ФСБ "Валидол", – СМИ
Фото: crimerussia.com

Цель его прибытия в Украину неизвестна

30.05.18 179
000

В начале мая в Киев приехал уроженец Чечни Валид Лурахманов, известный по кличке "Валидол".

Как сообщает издание Кавказцентр, этот человек якобы является киллером Федеральной службы безопасности России. Также он известен под именем Александр Смирнов.

Отмечается, что "Валидол" приехал в Украину по поддельному паспорту. 

"Не исключено, что киллер ФСБ нацелился на очередную жертву по заданию Лубянки и пробрался в Украину с целью организовать убийство", - говорится в сообщении издания от 3 мая. 

В 2016 году "Валидол" был арестован в Турции в ходе спецоперации. Его обвиняли в убийстве, планировании убийств чеченцев и в шпионаже в пользу России.

Однако вскоре, а именно в 2017 году, "Валидол" вместе с сообщником был выдан России в обмен на освобождение арестованных и осужденных в оккупированном Крыму Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

Напомним, в Киеве в собственной квартире смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Он умер в машине скорой помощи. 

В полиции рассматривают две версии убийства журналиста. Убийство может быть связано с профессиональной деятельностью и гражданской позицией Бабченко. По словам правоохранителей, журналиста убил профессионал.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Киллер, убивший Бабченко, является профессионалом, - КнязевНа месте убийства Бабченко нашли гильзы от патронов к пистолету Макарова, - СМИШвеция и Литва призвали наказать убийц Бабченко
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 31502
  2. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 32084
  3. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 2918
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8618
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 15623
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 18332
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 11422
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 12975
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 10164
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 9579
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 3783 / 32084
  2. НАТО предъявляет документы. Украина получила еще один позитивный сигнал со стороны Североатлантического альянса 3550 / 3845
  3. Сапог всмятку. Станет ли Италия могильщиком Евросоюза 2641 / 2762
  4. В Кирилловке подтоплена половина всех баз отдыха, - ГСЧС 2209 / 2446
  5. В украинских школах поменяют двери 1881 / 2245
  6. Испытание страхом. Зачем убили Аркадия Бабченко 1782 / 2439
  7. Роман Безсмертный собрался в президенты 1682 / 2008
  8. Анатолий Матиос подбирает себе бюро. Зачем главному военному прокурору нужен новый орган с особыми полномочиями 1677 / 1988
  9. В российском селе установили памятник Путину без Путина 1605 / 1936
  10. В Кабмине рассказали, как будут повышать рождаемость в стране 1421 / 1759
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 18 / 32084
  2. Сапог всмятку. Станет ли Италия могильщиком Евросоюза 18 / 2762
  3. Испытание страхом. Зачем убили Аркадия Бабченко 17 / 2439
  4. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 10 / 31502
  5. НАТО предъявляет документы. Украина получила еще один позитивный сигнал со стороны Североатлантического альянса 10 / 3845
  6. Роман Безсмертный собрался в президенты 8 / 2008
  7. Анатолий Матиос подбирает себе бюро. Зачем главному военному прокурору нужен новый орган с особыми полномочиями 7 / 1988
  8. Патрон Полтавы. Необычная история самого честного градоначальника в Российской империи 5 / 4645
  9. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 5 / 54091
  10. В Кирилловке подтоплена половина всех баз отдыха, - ГСЧС 4 / 2446
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.