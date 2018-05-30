В Системе электронных торгов арестованным имуществом (СЭТАМ) выставили на продажу арестованный российский самолет Boeing D737 / 524. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.

В последний раз самолет поднимался в воздух в октябре 2015 года. Boeing арестовали за долги российской авиакомпании "Трансаэро" за обслуживание и стоянку в международном аэропорту "Киев". Долг составлял 625 тыс. долларов.

Стартовая цена самолета составляет 35,99 млн гривен. Аукцион назначен на 4 июня.

"Приятно отметить, что лот выставлен частным исполнителем. Это еще раз доказывает эффективность реформы исполнительного производства. Это очень выгодное предложение как для отечественных, так и для иностранных авиакомпаний. Самолет уже в Украине, отсутствуют транспортные расходы", - рассказал директор СЭТАМ Виктор Вишнев.







Фото: setam.gov.ua

Ранее киевский метрополитен продал два вагона на аукционе в Prozorro за 546 тыс. грн.