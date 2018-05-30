В Киеве решили демонтировать канатный спуск через Днепр

Киевская городская власть решила закрыть и демонтировать троллей (канатный спуск) возле Арки дружбы народов, работающий уже не первый год.



Об этом в Facebook сообщает народный депутат, советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.



По его словам, такое решение было принято по нескольким причинам. В первую очередь, это несоблюдение мер безопасности, жалобы со стороны клиентов. Кроме того, сейчас идет проверка по факту возможного падения человека с троллея.



Второй причиной стала подготовка к строительству канатной дороги, которая находится в активной фазе проектирования. Канатная дорога должна соединить Арку дружбы народов, Труханов остров и Почтовую площадь.



Советник мэра напомнил, что в 2017 году Киев продал с биржевых торгов право на размещение троллея.



Разрешение было дано на один сезон, и победитель биржевых торгов заплатил 250 тысяч гривен за сезон работы. При этом одним из основных требований для участия в торгах было соблюдение всех норм безопасности.

Ранее сообщалось, что в киевских автобусах, трамваях и троллейбусах заработал бесплатный Wi-Fi.