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Главная » Страна » В Киеве решили демонтировать канатный спуск через Днепр

В Киеве решили демонтировать канатный спуск через Днепр

В Киеве решили демонтировать канатный спуск через Днепр
Фото: facebook.com/dbelotserkovets

Такое решение было принято по нескольким причинам

30.05.18 672
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Киевская городская власть решила закрыть и демонтировать троллей (канатный спуск) возле Арки дружбы народов, работающий уже не первый год.

Об этом в Facebook сообщает народный депутат, советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

По его словам, такое решение было принято по нескольким причинам. В первую очередь, это несоблюдение мер безопасности, жалобы со стороны клиентов. Кроме того, сейчас идет проверка по факту возможного падения человека с троллея.

Второй причиной стала подготовка к строительству канатной дороги, которая находится в активной фазе проектирования. Канатная дорога должна соединить Арку дружбы народов, Труханов остров и Почтовую площадь.

Советник мэра напомнил, что в 2017 году Киев продал с биржевых торгов право на размещение троллея.

Разрешение было дано на один сезон, и победитель биржевых торгов заплатил 250 тысяч гривен за сезон работы. При этом одним из основных требований для участия в торгах было соблюдение всех норм безопасности.

Ранее сообщалось, что в киевских автобусах, трамваях и троллейбусах заработал бесплатный Wi-Fi.

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