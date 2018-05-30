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После 69 суток Савченко приостанавливает голодовку

После 69 суток Савченко приостанавливает голодовку
УНИАН

Цель – повторная экспертиза

 

30.05.18 957
2300

После 69 суток Народный депутат Надежда Савченко решила сегодня прервать голодовку для прохождения повторной экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба политика на ее официальной странице в Facebook.

"В связи с тем, что за почти два месяца следствие не предоставило результатов экспертизы на детекторе "правды", Надеждой Савченко принято решение прервать голодовку для прохождения повторной экспертизы", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на адвоката Савченко также отмечается, что сторона защиты готовит соответствующее ходатайство для назначения психо-физиологического исследования на полиграфе в государственном экспертном учреждении Украины.

"Надеюсь, следствие учтет указанное ходатайство для установления настоящих намерений Савченко, ибо кто же будет против установления объективных обстоятельств дела, если данная обязанность лежит на органе досудебного расследования. Лично меня как защитника Савченко устроит любая позиция органа досудебного расследования в вопросе полиграфа", - цитирует пресс-служба адвоката Савченко Константина Глобу.

Савченко 23 марта объявила голодовку после того, как 22 марта Верховная Рада сняла с нее депутатскую неприкосновенность, а суд арестовал.

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