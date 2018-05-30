Нафтогаз впервые начнет закупать газ на внутреннем украинском рынке

В июне Нафтогаз начнет тестовые закупки природного газа, добытого в Украине частными компаниями.
Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.
Согласно сообщению, цена, по которой планируется тестовая закупка, составит 6900 гривен без НДС (8280 гривен с НДС) за тысячу кубометров.
Стоимость газа, который Нафтогаз продает промышленным компаниям, составляет 10 800 гривен, а тариф на газ для населения - 6900 гривен.
Напомним, правительство продлило специальные обязательства для Нафтогаза Украины до 1 августа.
Ранее экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк заявил, что приведение цен на газ для населения к рыночному уровню приведет к их увеличению на 60-70%.