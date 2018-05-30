Все дороги войны и терактов ведут в Москву, - Луценко

Предотвращенное покушение на журналиста Аркадия Бабченко в очередной раз показало, что Россия ответственна за войну и организацию терактов и убийств в Украине. Об этом на брифинге заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Своевременно обращение к РФ. Мы много раз разоблачали российских шпионов и террористов в прямой и непрямой организации терактов и убийств на территории Украины. Думаю, что сегодня можно сказать, что если раньше "все дороги вели в Рим", сегодня все дороги войны и терактов ведут в Москву", - заявил Луценко на брифинге в среду в Киеве.

Генпрокурор подчеркнул, что каждый украинец подвергается опасности, пока длится война.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Киеве в собственной квартире смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Он якобы умер в машине скорой помощи. Как оказалось, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.