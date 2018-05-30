Порошенко выделяет Бабченко круглосуточную охрану

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко и поручил обеспечить ему и его семье круглосуточную охрану.

"Поздравляю Службу безопасности Украины с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко… Вряд ли Москва успокоится - поручил предоставить Аркадию и его семье круглосуточную охрану", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

При этом глава государства подчеркнул, что украинские правоохранительные органы с каждым днем становятся сильнее в противодействии российской агрессии и всем проявлениям гибридной войны в Украине.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Киеве в собственной квартире смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Он якобы умер в машине скорой помощи. Как оказалось, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.

Бабченко участвовал в обеих чеченских войнах. После увольнения в 2000 году занялся журналистикой. Он работал военным корреспондентом "Московского комсомольца", писал для "Новой газеты" и других изданий. Журналист освещал военные конфликты в Южной Осетии и на востоке Украины.

В марте 2012 года в России против него возбудили уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам за пост о митинге за свободные выборы.

В феврале 2017 года Бабченко сообщил о том, что в связи с неоднократно поступавшими угрозами в свой адрес и в адрес его семьи решил временно покинуть Россию.

Сначала он жил в Праге, потом - в Израиле, а в августе 2017 переехал в Киев.

С октября 2017 года Бабченко вел программу "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.