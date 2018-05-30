Саакашвили проиграл МВД

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили к Министерству внутренних дел Украины.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Истец просил суд признать незаконным и недействительным приказ МВД "Об утверждении образцов документов, которые подаются для установления принадлежности к гражданству Украины, принятия в гражданство Украины, оформления приобретения гражданства Украины, прекращения гражданства Украины, отмены решений об оформлении получения гражданства Украины, и журналов учета", форма 19 (Заявление о принятии в гражданство Украины) по определению в этой форме заявления указания "Под судом и следствием на территории иностранных государств не нахожусь", - отметили в пресс-службе суда.

Саакашвили заявлял, что получение им украинского гражданства было признано недействительным незаконно. Суд политика не поддержал.

Сегодня, 30 мая, судейская коллегия рассмотрела иск Саакашвили к МВД по сути. После выхода из совещательной комнаты суд огласил решение - отказать Саакашвили в удовлетворении исковых требований. Причиной отказа стала формальное соответствие акта министерства требованиям украинского законодательства.

Напомним, ранее Михаилу Саакашвили отказали в статусе беженца. Политик намерен обжаловать это решение в ЕСПЧ.