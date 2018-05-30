Служба безопасности Украины обнародовала оперативное видео задержания гражданина Г., который по заказу российских спецслужб организовал покушение на журналиста Аркадия Бабченко. Видео размещено на канале спецслужбы в YouTube.

На обнародованных кадрах лысоватый мужчина в черных брюках и белой рубашке был задержан на улице рядом со зданием, похожим на аэропорт. Оперативники заломили ему руки и уложили на капот стоявшей рядом машины.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Киеве в собственной квартире смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Он якобы умер в машине скорой помощи. Как оказалось, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.

П данным СБУ, российские спецслужбы для организации заказных убийств на территории нашей страны завербовали гражданина Украины. Всего он должен был организовать убийство 30 человек на территории нашей страны.

Убийство Бабченко должно было стать первым в череде терактов. Агент предложил выполнить это задание своему знакомому - бывшему участнику АТО. За убийство журналиста он пообещал заплатить 30 тыс., причем в качестве задатка передал 15 тыс. долларов.