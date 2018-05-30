"Репортеры без границ" возмутились инсценировкой убийства Бабченко

Журналисты, мол, не должны принимать участие в "играх с фактами"

Международная негосударственная организация "Репортеры без границ" возмущена спецоперацией СБУ с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом заявил генеральный секретарь организации Кристоф Делуар в Twitter.

"RSF (фр. Reporters sans frontières - Репортеры без границ) выражает свое глубокое возмущение в связи со вскрывшейся манипуляцией Службы безопасности Украины в их информационной войне. Это всегда очень опасно для стран играть с фактами и также с участием журналистов", - написал он.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Киеве в собственной квартире смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Он якобы умер в машине скорой помощи. Как оказалось, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.

По данным СБУ, российские спецслужбы для организации заказных убийств на территории нашей страны завербовали гражданина Украины. Всего он должен был организовать убийство 30 человек на территории нашей страны.

Убийство Бабченко должно было стать первым в череде терактов. Агент предложил выполнить это задание своему знакомому - бывшему участнику АТО. За убийство журналиста он пообещал заплатить 30 тыс. долларов, причем в качестве задатка передал 15 тыс. долларов.