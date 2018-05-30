Латвия изучает использование российских денег для дестабилизации Европы

В МИД страны говорят о расследовании, относящемся к "гибридной войне"

В Латвии решили расследовать факты использования российских денег для дестабилизации политической ситуации в Европе.

Об этом сообщает Reuters.

"Сейчас наши правоохранительные органы расследуют некоторые зацепки, относящиеся к гибридной войне, которые мы им предоставили", — заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

По словам министра, граждане России и других стран бывшего СССР вкладывают деньги в банки Латвии. Впоследствии неопределенная часть этих средств могла быть использована для вмешательства в дела других государств.

В то же время министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола дала понять, что достоверную информацию о фактах использования российских денег с целью влияния на политическую ситуацию в Европе латвийское правительство получило от США.

Источники Reuters сообщили, что один из эпизодов — попытка государственного переворота в Черногории в 2016 году. Помимо этого, Россию обвиняют во вмешательстве в выборы США и Германии, в референдумы в Великобритании и Испании. Официальная Москва все обвинения подобного рода отрицает.

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Напомним, президент Банка Латвии был задержан в рамках коррупционного дела. Также стало известно, что БПБК начало проверку информации, содержащейся в заявлении сети министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), о том, что руководство латвийского ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии.