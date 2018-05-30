Геращенко: Россия отказалась обсуждать освобождение украинских политзаключенных

На переговорах в Минске представители РФ отказались обсуждать вопрос освобождения украинских политзаключенных в обмен на россиян, осужденных в Украине за участие в боевых действиях на Донбассе. Об этом сообщила народный депутат, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко в Facebook.

"Я в гуманитарной группе и наши представители в ТКГ задали прямой и очевидный вопрос россиянам: каков ответ РФ на инициативу Украины о передаче 23 осужденных россиян для освобождения украинцев в тюрьмах РФ. Мы еще раз обратились к россиянам с инициативой освободить заключенных украинцев до старта мундиаля. Позиция россиян феерическая (дословно): Россия - не участник конфликта, поэтому в Минске не может обсуждаться тема освобождения украинцев в российских тюрьмах и россиян в украинских. А "республики" включают этих русских в список, так как они им "помогали воевать" и жили на Донбассе до 14 года…", - сообщила Геращенко.

Напомним, по меньшей мере, 24 украинца являются политическими заключенными в РФ, более 40 - в оккупированном Крыму.