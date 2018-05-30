Бабченко хочет дожить до 96 лет и станцевать на могиле Путина

В планах журналиста и селфи на Абрамсе на Тверской

Российский журналист Аркадий Бабченко в своем первом после "воскрешения" посте в Facebook написал, что еще не собирается умирать и поделился своими планами на будущее.

"Не дождутся. Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле Путина и сделав селфи на Абрамсе на Тверской? Я постараюсь это сделать", - написал он.

Журналист пошутил, что ему судьбой предначертано воскресать каждые четыре года.

"Господи, как же умирать-то надоело", - добавил он.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Киеве в собственной квартире смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Он якобы умер в машине скорой помощи. Как оказалось, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.

По данным СБУ, российские спецслужбы для организации заказных убийств на территории нашей страны завербовали гражданина Украины. Всего он должен был организовать убийство 30 человек на территории нашей страны.

Убийство Бабченко должно было стать первым в череде терактов. Агент предложил выполнить это задание своему знакомому - бывшему участнику АТО. За убийство журналиста он пообещал заплатить 30 тыс. долларов, причем в качестве задатка передал 15 тыс. долларов.

Четыре года назад, 29 мая 2014 года, журналист собирался сесть в вертолет возле Славянска, который должен был доставить бойцов АТО на гору Карачун, но для него не хватило места. Вертолет тогда сбили. Погибли четырнадцать человек, в том числе и генерал Сергей Кульчицкий.