После финала Лиги Чемпионов из Киева вывезли 4 тысячи кубов мусора

Уборкой задействованных во время проведения финала Лиги чемпионов локаций в Киеве занимались 1389 коммунальщиков. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Алексей Резников, передает пресс-служба горадминистрации.

"Коммунальные службы при наведении и возвращении "красоты" в Киеве после финала вывезли 4,1 тыс. кубов мусора. Так, в Голосеевском районе работали 206 работников коммунальных служб района, а вывезено 586,3 кубов мусора, в Печерском районе - 701 коммунальщик, вывезено 2 319 кубов мусора, в Шевченковском районе - 318 человек, вывезено 607 кубов мусора и в Подольском районе - 164 лица, вывезено более 600 кубов мусора", - рассказал Резников.

Также он сообщил, что во время финала футбольного турнира зафиксировано 32 обращения к медикам. В 26 случаях медицинская помощь потребовалась иностранцам. Причины - легкие травмы (царапины, ушибы, растяжения) и алкогольное опьянение. 18 человек были доставлены в больницы, но госпитализация им не потребовалась.

Охрану порядка в Киеве во время спортивного мероприятия обеспечивали 11 тыс. правоохранителей. Также были задействованы 5 тыс. камер видеонаблюдения.

Напомним, 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" прошел финальный матч Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и английским "Ливерпулем". Трансляция матча велась в том числе в нескольких фан-зонах, размещенных в исторической части Киева.