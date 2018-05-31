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Ситуация на Донбассе

Сложные сутки на Донбассе: двое украинских военных получили ранения

Сложные сутки на Донбассе: двое украинских военных получили ранения
Фото: Минобороны

Боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня

31.05.18 22
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На Донбассе ситуация в течение прошедших суток, 30 мая, оставалась сложной.

Боевые действия продолжались на всех направлениях, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

Двое украинских военных получили ранения, их жизни ничего не угрожает.

Боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них 9 раз с применением тяжелого вооружения - 122-мм артиллерийских систем, 120 и 82-мм минометов, сообщает пресс-центр Объединенных сил.

В Луганской области наиболее напряженной была обстановка в районе Крымского и Новотошковского.

На Донецком направлении активные оборонительные действия подразделения Объединенных сил вели в районах Зайцевого и Новотроицкого.

На Мариупольском направлении бои велись вблизи Чермалыка и Гнутового.

По данным разведки, потери противника за прошедшие сутки составили двое убитых и четверо раненых.

В ночь на 31 мая интенсивность боевых действий уменьшилось. Продолжались бои с применением только стрелкового оружия. По состоянию на 7:00 потерь нет.

Напомним, наблюдатели ОБСЕ на Донбассе зафиксировали с начала 2018 года более 100 тысяч нарушений режима прекращения огня и 107 смертей мирных жителей.

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