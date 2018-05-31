Украинский президент Петр Порошенко заявил, что знал о готовящемся покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко.
Также ему было известно о спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ), сказал президент на встрече с Бабченко.
"Думаю, сегодня миллионы людей, знаешь, уже празднуют твой третий день рождения... Знаешь, просто сердце сжимается, когда ты видишь, как в редакциях телеканалов, в офисах, как сегодня я видел реакцию, - я же об этом все знал, а никто в Администрации об этом не знал", - рассказал президент.
По его словам, "украинская нация успешно сдала экзамен на государственность".
Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Киеве в собственной квартире смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Он якобы умер в машине скорой помощи. Как оказалось, "убийство" было инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.
По данным СБУ, российские спецслужбы для организации заказных убийств на территории нашей страны завербовали гражданина Украины. Всего он должен был организовать убийство 30 человек на территории нашей страны.
Убийство Бабченко якобы должно было стать первым в череде терактов. Агент предложил выполнить это задание своему знакомому - бывшему участнику АТО. За убийство журналиста он пообещал заплатить 30 тыс. долларов, причем в качестве в качестве задатка передал 15 тыс. долларов.