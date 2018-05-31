Украинский президент Петр Порошенко заявил, что знал о готовящемся покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко.

Также ему было известно о спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ), сказал президент на встрече с Бабченко.

"Думаю, сегодня миллионы людей, знаешь, уже празднуют твой третий день рождения... Знаешь, просто сердце сжимается, когда ты видишь, как в редакциях телеканалов, в офисах, как сегодня я видел реакцию, - я же об этом все знал, а никто в Администрации об этом не знал", - рассказал президент.

По его словам, "украинская нация успешно сдала экзамен на государственность".

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Киеве в собственной квартире смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Он якобы умер в машине скорой помощи. Как оказалось, "убийство" было инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.