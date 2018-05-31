Путин заявил о готовности сохранить транзит газа через Украину

В России еще не знают, сколько газа будет поставляться через Северный поток-2

Россия готова сохранить транзит газа через территорию Украины, заявил президент РФ Владимир Путин, передает "РБК".

"Сколько будет по нему (газопроводу "Северный поток-2" - ред.) поставляться - вопрос. Сколько мы сохраним транзита через Украину, а мы готовы сохранить украинский транзит - тоже вопрос, сколько потребуется нашим потребителям сейчас и на ближайшие перспективы", - сказал Путин.

Напомним, ранее во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель Владимир Путин заявил, что транзит российского газа через Украину будет продолжен после запуска Северного потока-2, если это будет экономически целесообразно.

Справка

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что Северный поток-2 увеличит зависимость ЕС от Газпрома, который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

22 мая бывший сотрудник Пентагона и советник вице-президента Джозефа Байдена по вопросам национальной безопасности Майкл Карпентер заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" несет в себе военные и разведывательные риски в Балтийском море.